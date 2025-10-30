Garampi, i trecento anni del cardinale global

Rimini celebra i trecento anni dalla nascita del cardinale Giuseppe Garampi, una delle personalità più illustri della sua storia, con la mostra ’Garampi 300. Storie, libri, codici di un cardinale global’, in scena nelle sale antiche della biblioteca Gambalunga. Un percorso espositivo aperto al pubblico da ieri, che rappresenta un vero e proprio viaggio nel tempo, alla scoperta di un uomo che seppe coniugare fede, cultura e diplomazia, lasciando alla città un’eredità di straordinario valore.

A diciassette anni dall’ultima esposizione dedicata al prelato riminese, la biblioteca apre nuovamente al pubblico i preziosi volumi manoscritti e a stampa donati da Garampi, insieme ai documenti e ai cimeli che testimoniano la sua inesauribile passione per la conoscenza. I materiali esposti raccontano la vita di un protagonista del Settecento europeo: sacerdote, prefetto dell’Archivio Segreto Vaticano, vescovo, cardinale e diplomatico, Garampi fu figura di spicco della cultura e della diplomazia pontificia, capace di dialogare con le più importanti corti europee.

Nato a Rimini nel 1725, Garampi iniziò giovanissimo la sua formazione proprio alla Gambalunga, dove ricoprì il ruolo di vice custode, maturando una precoce inclinazione per lo studio e la ricerca. Frequentò l’Accademia dei Lincei rifondata da Giovanni Bianchi e da lì intraprese un percorso che lo condusse a Roma e poi nelle principali capitali d’Europa. Nonostante la sua carriera internazionale, rimase profondamente legato alla città natale, alla quale lasciò in eredità una parte cospicua della sua straordinaria collezione di manoscritti, incunaboli e codici. L’esposizione, aperta da ieri, rimarrà attiva fino al 10 gennaio, offrendo al pubblico l’occasione di ammirare da vicino i tesori che il cardinale destinò alla biblioteca, insieme a documenti e testimonianze che restituiscono il ritratto di un intellettuale cosmopolita, attento alle grandi questioni del suo tempo ma radicato nelle proprie origini. Garampi 300 non è soltanto una mostra, ma un invito a riscoprire le radici culturali di Rimini, celebrando una figura che, come Alessandro Gambalunga prima di lui, ha saputo fare della conoscenza un patrimonio condiviso, capace di illuminare il presente e ispirare il futuro.

La mostra è aperta dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18 e sabato dalle 10 alle 13.

L’ingresso è gratuito.

Federico Tommasini