Garante detenuti, eletto Galavotti

Passa, tra le polemiche, la scelta dell’avvocato Giorgio Galavotti (foto) come garante dei detenuti. L’altra sera, con 20 voti a favore, il consiglio comunale ha eletto l’avvocato cassazionista. Galavotti, 68 anni, in corsa alle ultime elezioni comunali di Riccione con l’attuale sindaca Daniela Angelini, era in lizza con altri due nomi, quelli di Ivan Innocentini e Simone Campolattano. "La sua elezione – dichiara Giulia Corazzi, la presidente del consiglio comunale – è il frutto di un percorso condiviso, plurale, col quale vogliamo potenziare gli strumenti di integrazione e di inclusione dei detenuti, con lo scopo di inserirli in progetti virtuosi che guardino al loro futuro". Malumori tra i consiglieri comunali d’opposizione, in particolare Gloria Lisi e Stefano Brunori che avevano "chiesto il rinvio della delibera sulla nomina del garante" sulla scia del parere del "garante regionale, che ha sollevato alcune questioni di inopportunità territoriale verso chi eserciterebbe attività forense". Per Lisi e Brunori "riflettere, prendersi il giusto tempo avrebbe permesso a tutti i consiglieri di andare a votare senza ordini di partito", "Siamo fieri di aver sostenuto compattamente l’avvocato Galavotti per la sua esperienza e umanità", dichiarano invece i capigruppo di maggioranza. Annunciando che il 30 marzo prossimo il consiglio comunale si svolgerà, in via eccezionale, proprio all’interno del carcere dei ’Casetti’.