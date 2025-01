Gardini, celebre sommelier: "Il vino riminese è un gioiello, ma ha bisogno di far sentire la sua voce in tutto il mondo"

Luca Gardini è uno dei più celebri sommelier e critici enologici a livello internazionale, noto con il soprannome di “The Wine Killer” per la sua capacità di individuare e comunicare con passione le eccellenze del mondo vinicolo. Originario della Romagna, Gardini ha iniziato il suo percorso professionale giovanissimo, ereditando l’amore per il vino dalla famiglia e coltivandolo con studio e dedizione.

Il suo nome è diventato sinonimo di competenza ed entusiasmo nel panorama enologico globale. Dopo essersi formato nei migliori ristoranti italiani, tra cui il tristellato Enoteca Pinchiorri di Firenze, ha raggiunto il culmine della sua carriera nel 2010 quando è stato incoronato Campione del Mondo dei Sommelier al concorso mondiale Wsa. Oggi, Luca Gardini è un punto di riferimento per produttori, appassionati e professionisti del settore. La sua missione è quella di rendere il vino accessibile e comprensibile a tutti, senza mai perdere di vista la qualità e il rispetto per il territorio. Gardini è noto per il suo linguaggio diretto e appassionato, che lo ha reso popolare non solo tra gli esperti, ma anche tra il grande pubblico. È anche autore di libri sul vino e fondatore del sito GardiniNotes.com, una piattaforma in cui offre recensioni, classifiche e approfondimenti sui migliori vini al mondo.

Gardini, qual è la sua opinione generale sul panorama vinicolo riminese?

"Il panorama vinicolo riminese è in continua crescita. Negli ultimi anni ho notato un netto miglioramento nella qualità dei vini prodotti in questa zona. Le cantine locali stanno lavorando molto sulla pulizia e la finezza dei profumi, oltre che sull’eleganza e la profondità del gusto. È un territorio che ha grande potenziale e sta finalmente iniziando a esprimere una propria identità precisa".

Ci sono cantine o produttori che, secondo lei, rappresentano al meglio questo territorio?

"Assolutamente. Tra i nomi che mi sento di citare ci sono le cantine Enio Ottaviani e Santini. Questi produttori stanno portando avanti un lavoro straordinario, valorizzando le uve autoctone e costruendo vini che raccontano il carattere del territorio. È questo tipo di impegno che serve per fare la differenza nel panorama nazionale e internazionale".

Quali sono le sfide principali che il mondo vinicolo riminese deve affrontare per crescere ulteriormente?

"La sfida principale è senza dubbio la comunicazione. Nonostante i progressi nella qualità della produzione, manca una spinta comunicativa adeguata per far conoscere i vini riminesi a un pubblico più ampio. È fondamentale raccontare la storia del territorio e dei produttori, perché il vino non è solo un prodotto: è cultura, tradizione e passione".

Quali caratteristiche rendono un vino riminese unico e riconoscibile?

"La particolarità dei vini riminesi sta nell’equilibrio tra freschezza e struttura. Il territorio offre un clima favorevole, influenzato dalla vicinanza del mare, che conferisce ai vini una buona sapidità e una grande bevibilità. Questi vini sanno essere autentici, sinceri e capaci di emozionare".

Crede che il turismo enogastronomico possa contribuire allo sviluppo del settore?

"Certamente. Il turismo enogastronomico è una risorsa straordinaria per valorizzare le eccellenze locali. Rimini ha una tradizione culinaria ricchissima, e abbinare i vini del territorio ai piatti della tradizione può creare un’esperienza unica per i visitatori. È un modo per far conoscere non solo i vini, ma anche il territorio nel suo insieme".

Quali suggerimenti darebbe ai produttori locali per migliorare la promozione dei loro vini?

"È essenziale puntare sul racconto delle storie. Ogni cantina ha una sua anima, un suo percorso, e queste storie devono essere valorizzate. Bisogna investire in eventi, degustazioni e contenuti digitali che possano raggiungere un pubblico sempre più ampio. Inoltre, collaborare con chef e ristoranti di alto livello può essere un ottimo modo per posizionare i vini riminesi in un contesto prestigioso".

C’è un vino riminese che consiglierebbe agli appassionati di vino?

"Ce ne sono due. Uno è la Rebola e poi il Sangiovese prodotto da una delle cantine di cui abbiamo parlato. Quest’ultimo è un vino che esprime al meglio l’identità del territorio: fresco, elegante e ricco di personalità. È un punto di partenza perfetto per chi vuole scoprire il mondo vinicolo riminese".

Qual è il suo augurio per il futuro del vino riminese?

"Mi auguro che il territorio continui a investire sulla qualità e sull’innovazione, senza mai dimenticare le proprie radici. Il vino deve essere un ambasciatore del territorio, e credo che Rimini abbia tutte le carte in regola per diventare un punto di riferimento nel panorama enologico italiano e oltre".

Carlo Cavriani