Gasolio adulterato. Chiuso il distributore

Sigilli ad una pompa di benzina che avrebbe venduto gasolio non conforme alle normative in vigore. Carburante adulterato, probabilmente con lo scopo di massimizzare i profitti a discapito però degli ignari automobilisti che in quella stazione di rifornimento facevano il pieno. Questo il risultato di un’operazione condotta dai funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli dell’ufficio di

Rimini, che nei giorni scorsi, durante un controllo di routine, hanno rinvenuto un ingente quantitativo di gasolio non a norma presso un distributore di carburante nella provincia. In particolare, i funzionari hanno proceduto a un campionamento immediato del gasolio per autotrazione e, per garantire la tempestività del controllo, si sono avvalsi del supporto del laboratorio chimico mobile di Bologna. Le analisi condotte hanno determinato la non conformità del prodotto prelevato in base alle sue specifiche fiscali e caratteristiche merceologiche e ambientali. Per la stazione di rifornimento è quindi scattato lo stop immediato. Il tribunale ha infatti disposto il sequestro preventivo della pompa di benzina, bloccando la commercializzazione del gasolio irregolare. L’operazione rientra in una più ampia attività di controllo sulla qualità dei carburanti, incentrate sulle pratiche illecite più diffuse, come la miscelazione abusiva di prodotti energetici a danno di automobilisti e autotrasportatori in buona fede. Nei mesi scorsi anche la Guardia di Finanza di Rimini aveva assestato un duro colpo al commercio di carburante non in regola. Le Fiamme Gialle avevano infatti scoperto una maxi frode che ha coinvolto decine di distributori stradali in diverse Regioni italiane, sequestrando beni per oltre 3 milioni di euro e confiscando ad uno dei principali indagati beni per oltre 34 milioni di euro. L’operazione è stata denominata ‘Steal Oil’. Al momento 46 persone risultano indagati per vari reati in tutta Italia. Ad avere le redini della truffa tre imprenditori del Riminese che gestivano società di distribuzione carburante. Secondo la ricostruzione delle Fiamme Gialle, gli indagati avrebbero illecitamente importato in Italia, in soli 4 mesi di attività e mediante l’utilizzo di fittizia documentazione accompagnatoria, circa 900 mila litri di kerosene provento di furto in un oleodotto di una base Nato in Belgio, destinato cartolarmente a società greche.