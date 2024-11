Gasperoni ritrova ‘Casa’ nella sua Romagna

Lo avevamo lasciato a Milano, intento a plasmare i menu del nuovo locale Fourghetti, fondato a Bologna dal celebre chef Bruno Barbieri e poi traslocato lungo i Navigli, nel cuore della movida meneghina. Ma chi conosce bene Giuseppe Gasperoni – cresciuto tra i fornelli dello storico ristorante Casa Zanni di Villa Verucchio e già stella Michelin, a soli 28 anni, all’Osteria del Povero diavolo di Torriana (poi chiuso a febbraio, all’improvviso, per il mancato accordo sul contratto d’affitto) – sapeva che il suo desiderio era tornare al più presto nella sua Romagna. Il desiderio, ora, è divenuto realtà: l’8 novembre, a Montebello, sarà inaugurata Casa Gasperoni, la nuova avventura culinaria dello chef di Villa Verucchio. Il locale sorgerà laddove, per circa sessant’anni, la famiglia Pacini ha accolto i propri ospiti, in via Castello di Montebello. Un nome così caro ai romagnoli, quello dello storico ristorante Pacini, che Giuseppe Gasperoni riproporrà, nel menu del nuovo locale, alcuni ‘cavalli di battaglia’ di Pacini, tra cui il coniglio in porchetta e il famoso ‘porcospino’ di Paolo Pacini: un dessert quasi sparito, ormai, dalle tavole nostrane.

"Dopo la chiusura del Povero diavolo, io e la mia compagna Maila ci siamo presi qualche mese per cercare una nuova location e non ci siamo fermati finché non abbiamo trovato quella che corrispondeva al nostro sogno – spiega Gasperoni –. Volevamo che fosse in campagna, non lontana da Villa Verucchio e capace di raccontare la bellezza del nostro territorio. La scelta del ristorante Pacini, chiuso da circa un anno perché Paolo e la moglie desideravano godersi la pensione, è stata del tutto naturale".

A chi gli chiede se ambisce a riprendersi la stella, Gasperoni risponde che, per il momento, il suo unico obiettivo è far star bene le persone. "Ho pensato a questo locale come una vera e propria casa: mia mamma sarà in cucina a preparare la pasta fresca, la mia compagna sarà in sala e tornerà con me qualcuno della brigata del Povero diavolo. Vogliamo che questa casa sia un posto accogliente, informale, nel quale tutti possano sentirsi a proprio agio".

Maddalena De Franchis