Gatti fa il bilancio: "Obiettivi raggiunti. Le prossime elezioni? Mi ricandido"

La sicurezza dei conti pubblici, la cartolarizzazione dei crediti deteriorati delle banche. E soprattutto tenere gli occhi su un Paese che, in molti, considerano in seria difficoltà tra costi delle bollette e caro-vita. In questi anni Marco Gatti ne ha avute di patate bollenti tra le mani a capo delle Finanze di San Marino.

Ministro, partiamo dalla Finanziaria?

"Ottenere un equilibrio di bilancio già nel 2022 quando siamo partiti era impensabile. O almeno complicato. Erano gravi le carenze nei conti dello Stato. Basti ritornare con la mente al 2019: i problemi di liquidità erano gravi e il settore finanziario e bancario, da cui derivavano molte criticità, era in crisi".

La svolta quando?

"Avevamo previsto un pareggio di bilancio in questo 2024 e invece ci siamo arrivati a fine 2022, quindi con molto anticipo. Tanto che oggi parliamo di un avanzo. Certamente la solidità delle nostre imprese, sorrette dalle scelte politiche, ha fatto la differenza. Ci ha anche permesso di superare a pieni voti tutto quello che ci ha travolto. Dalla pandemia alle guerre. E anche la scelta di attenzione alla spesa pubblica ha pagato".

Eppure, per la politica dei redditi è finito nell’occhio del ciclone. Si sente di non aver fatto abbastanza?

"Che a San Marino sempre più spesso si parli di povertà è un sentire comune, ma obiettivamente non è certificato da nessuno. Ci sono famiglie in difficoltà, sicuramente qualcuna in più del passato, ma per questo abbiamo messo in piedi una serie di aiuti e su altri interventi stiamo lavorando. Ma da qui a dire che ci sia una crescita di povertà ce ne passa. Abbiamo sempre cercato di destinare risorse a chi ne avesse realmente bisogno. Aiutando le famiglie, contenendo i costi delle bollette e del carovita con interventi legati alle scontistiche Smac. Abbiamo rinnovato tutti i contratti del settore pubblico e in quello privato è rimasto da rinnovare solo il contratto dei bancari. Se l’ultimo sciopero generale non ha avuto successo, evidentemente qualcosa vuole dire".

I numeri, in fin dei conti, parlano di un Paese in salute. A partire dall’occupazione, giusto?

"Nell’ultimo periodo c’è stata una richiesta di lavoro importante. Siamo a piena occupazione, cosa per cui molti ci ‘invidiano’. La costante crescita del numero di frontalieri è un sintomo di benessere. Con 7.500 lavoratori che arrivano dal Belpaese, San Marino è la miglior impresa italiana. Non dobbiamo però abbassare la guardia. Ci sono alcune classi di lavoratori per cui è più difficile collocarsi".

Passiamo a un argomento spinoso: cartolarizzazione degli Npl. Soddisfatto di quanto siete riusciti a fare?

"La cosa positiva è la collaborazione che c’è stata fra tutte le banche del Paese. Cosa magari impossibile da pensare lontano da qui. Diciamo che sono però parzialmente soddisfatto. I volumi sono al di sotto delle mie aspettative, ma questo può anche essere dipeso dalla tipologia del portafoglio".

Qualche altro rammarico?

"Sì, quello, per ragioni politiche interne alla maggioranza, di non essere riuscito a convincere di anticipare a gennaio 2022 la emissione dei titoli dello Stato. Quando le condizioni sarebbero state più favorevoli. Lo abbiamo fatto un anno più tardi, rimettendoci molto a livello di condizioni di tasso che in termini assoluti significa circa 7 milioni di interessi all’anno pagati in più".

Ora che l’avventura di questo governo è quasi al capolinea, che cosa le resta personalmente e cosa resta al Paese?

"È stato fatto un buon lavoro. Siamo stati una squadra vera. Cosa non scontata, considerando che stiamo parlando di dieci segretari di Stato e non sempre è stato semplice trovare una sintesi. Ma la squadra si è dimostrata eterogenea ed efficace. Le scelte fatte buone e lungimiranti. Lo dimostrano i tanti riconoscimenti ricevuti a livello internazionale, i rapporti con l’Italia e con l’Europa mutati in maniera importante".

Si procede a passo spedito verso nuove elezioni. Sta pensando di ricandidarsi?

"Sì, mi ricandido. Abbiamo gettato le fondamenta, non mi dispiacerebbe poter continuare e consolidare il lavoro iniziato".