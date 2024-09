Gatti ‘protagonisti’ al Palacongressi

Questo weekend a Bellaria Igea Marina spazio al mondo felino con l’Esposizione internazionale ‘Un gatto per amico’, al palacongressi di via Uso. L’evento, organizzato dal Club felino di Firenze, Prato e Pistoia sotto l’egida dell’Enfi (Ente nazionale felinotecnica italiana), vedrà la partecipazione di centinaia di gatti provenienti da tutta Italia. Durante le due giornate, sabato e domenica, i visitatori potranno ammirare esemplari delle razze più famose come persiani, esotici, ragdoll, british, scottish e highland, oltre a razze più rare come quelle orientali, che concorreranno per vari titoli del campionato Internazionale.

Una giuria composta da esperti provenienti da tutta Europa valuterà i gatti in base agli standard internazionali e decreterà i vincitori nelle diverse categorie. Oltre alla competizione, l’evento offrirà numerose attività: saranno presenti concorsi, mostre, stand di oggettistica felina, accessori e mangimi per gatti. Tra gli ospiti speciali ci sarà l’Associazione ‘Felix & Co.’, che si occupa di gatti disabili. Il pubblico potrà inoltre partecipare a due mostre: una fotografica, molto apprezzata dai proprietari di gatti ed una creativa dedicata ai bambini. I piccoli artisti potranno consegnare disegni di gatti dalle 10 di sabato fino alle 12 di domenica. I disegni saranno esposti e divisi per anno di nascita del partecipante, e nel pomeriggio di domenica verranno premiati i migliori. L’ingresso alla mostra è aperto al pubblico con biglietti acquistabili online o direttamente alla fiera. Il costo è di 9 euro per il biglietto intero, 7 euro per bambini tra 6 e 12 anni, anziani over 70, militari e persone con disabilità autosufficienti. L’ingresso è gratuito per bambini sotto i 5 anni e persone con disabilità non autosufficienti. Non è permesso l’accesso ad altri animali.

a .d. t.