"Gatti prova a sgonfiare lo sciopero. Un altro affronto ai lavoratori"

Da una parte governo e maggioranza, compatti, a spiegare i perché di quella riforma dell’Imposta generale sui redditi ritenuta "indispensabile per equità e sviluppo". Dall’altra ci sono i sindacati ai quali quella riforma proprio non va giù. Tanto da proclamare per martedì della prossima settimana lo sciopero generale. "All’indomani della proclamazione dello sciopero generale – tuonano Cdls, Csdl e Usl – il segretario per le Finanze si è affrettato a convocare una conferenza stampa, insieme alla maggioranza, con l’evidente scopo di convincere lavoratrici, lavoratori, pensionate e pensionati a non aderire". "Lo sciopero – ha detto il segretario Gatti in chiusura di conferenza rivolgendosi ai sammarinesi – vi costerà molto di più del prelievo fiscale di un anno". Il Segretario Gatti "ha quindi confermato – sottolineano i sindacati – che gli aumenti ci saranno, ma essendo a suo avviso contenuti, non varrebbe la pena di prendersi la briga di scioperare. Peccato che tali aumenti peseranno non soltanto per un anno, e con una somma sicuramente più elevata di uno sciopero, ma anche per gli anni a venire". Inoltre, questi aumenti "sono particolarmente odiosi considerato il credito vantato dai lavoratori a causa della mancata applicazione del Fiscal Drag che ha già ’tolto’ ai lavoratori, residenti e frontalieri, ed ai pensionati, circa 10 milioni di euro annui. Come si fa a dire che non è aumentata la pressione fiscale". Gatti spiega: "Al progetto di legge sono stati apportati degli accorgimenti rispetto alla prima lettura – dice – cambiando in qualche misura la fonte di gettito non in maniera strutturata ma temporanea. Prevista infatti l’introduzione per 5 anni dell’addizionale dell’1% per le imprese; mentre dall’altra parte, ci sarà l’estensione della detrazione d’imposta sulle spese fatte in territorio anche ai frontalieri". La maggioranza non dimentica i controlli."Grazie ad un sistema informatico si metterà l’ufficio tributario nelle condizioni di renderli automatici – spiegano – Tra gli emendamenti previsti ci sono anche l’introduzione di nuove deducibilità delle spese scolastiche moltiplicate per il numero di figli e sostegno alle spese per l’infanzia". Ma i sindacati non vogliono sentire ragioni. "Veramente patetico il tentativo di mettere frontalieri in contrapposizione ai sammarinesi – dicono – e i dipendenti privati in contrasto con i lavoratori della Pa. Lo diciamo a gran voce: i lavoratori hanno gli stessi diritti e sanno unirsi per difenderli. Lavoratori e pensionati non soltanto non devono pagare un centesimo in più, ma vanno risarciti".