Gattina ferita a morte. Colpita col fucile da caccia

Come se fosse una preda. Mirata e colpita con un fucile da caccia caricato a pallini, ora le condizioni della giovane gattina Dafne sono critiche. E’ questo l’ultimo episodio di maltrattamenti sugli animali che arriva dalla segnalazione dei giorni scorsi all’Ufficio benessere degli animali da parte di un cittadino che nella zona di Sant’Aquilina ha trovato la gattina ferita da qualche sconosciuto. La piccola Dafne infatti a seguito dello sparo di fucile rimarrà invalida in modo permanente: non riesce a muovere le zampe posteriori e ha subito anche danni neurologici perché un pallino in particolare ha colpito la coda e così non potrà più usare la vescica. Un quadro critico reso ancor peggiore dal fatto che le lastre eseguite sull’animale hanno messo in evidenza che Dafne è piena di pallini da caccia e quindi condannata a morte. Lenta, tremenda, per avvelenamento da piombo.

Un epilogo tragicamente già scritto per una vicenda che arriva a pochi giorni da quella del povero Aron, il cane bruciato vivo dal suo padrone in centro a Palermo, e che non fa altro che rintuzzare l’odio dell’opinione pubblica verso un reato atroce come il matrattamento sugli animali (art 544-ter del Codice penale). E la vicenda della gattina Dafne non ha mancato di suscitare una reazione anche da parte dell’assessora al Benessere degli Animali, Francesca Mattei, che ha commentato: "In primo luogo, non mi stancherò mai di denunciare questi gesti vili – ha spiegato Mattei –, nei confronti dei quali esprimo la più netta condanna sia per la cattiveria fine a se stessa, sia per la pericolosità del gesto visto che si tratta di un gatto di proprietà colpito all’aperto, verosimilmente vicino alla sua abitazione. In secondo luogo, colgo l’occasione per fare un appello ai cittadini affinché questi fenomeni esecrabili non si ripetano: chiunque ne venga a conoscenza, non esiti a segnalarli all’ufficio benessere e ai volontari. Ricordo infatti che i maltrattamenti e il mancato benessere degli animali sono puniti dal codice penale. Sono tante, troppe, le notizie di maltrattamenti di animali e sono solo la punta dell’iceberg di un fenomeno molto più diffuso di quello che spesso si immagina", conclude l’assessora comunale.

A Rimini il tema del benessere degli animali è infatti un tema molto caro all’amministrazione, che nel luglio dell’anno scorso ha aperto l’Ufficio benessere degli animali, il quale fino al 31 dicembre in sei mesi ha ricevuto ben 78 segnalazioni per presunti casi di maltrattamenti, a cui si aggiungono le altre 6 segnalazioni arrivate in questi primi giorni del 2024.