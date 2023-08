Gattini abbandonati in un sacchetto a Rimini: salvati da due bimbe

Rimini, 14 agosto 2023 – Chiusi in un sacchetto della spazzatura, abbandonati a terra e sotto al sole, vicino a una siepe nei pressi di via Del Reno, a Viserba. La mancanza d’aria li avrebbe uccisi in poco tempo.

Leggi anche: E’ morto il gatto Formulino, mascotte dell’autodromo di Imola

Invece questi due gattini di un mese e mezzo devono la loro vita a due cuccioli umani di 12 anni: Giada e Gloria stavano facendo una passeggiata quando hanno sentito i miagolii disperati e hanno visto un sacchetto di plastica che si muoveva in modo strano. Quando hanno raccolto il coraggio e aperto il contenitore si sono trovate tra le mani due gattini – un maschio e una femmina - dal pelo bianco e occhi azzurri color ghiaccio, completamente bagnati e evidente difficoltà. Per fortuna, con le unghie, erano riusciti a fare dei buchi al sacchetto e respirare un po’. Presumibilmente erano lì dentro da qualche ora.

Gloria e Giada hanno portato i gattini a casa per le prime cure per poi avvertire il Canile Stefano Cerni di Rimini che ha allertato una volontaria: i due cuccioli sono stati visitati dal veterinario.

“Per fortuna la storia si è conclusa con un lieto fine. Gloria e Giada sono state straordinarie e, insieme a loro, il Canile di Rimini e tutta la rete di volontarie di Rimini Nord, tra cui Patrizia, che li ha ospitati in casa e portati dal veterinario - è il commento dell’Assessora al Benessere degli Animali, Francesca Mattei – Abbandonare gli animali è un reato punito con la legge. Farlo in questo modo, senza neanche preoccuparsi di come possano respirare, lascia davvero tanta rabbia. Un atto di inciviltà che purtroppo non è così raro, soprattutto durante l'avvicinarsi delle vacanze”.