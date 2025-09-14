Gattino bloccato 5 giorni in A14 a Rimini, salvato (e adottato)

Rimini, 14 settembre 2025 – Bloccato per 5 giorni sul muro della barriera antivento dell'autostrada A14, tra i rovi, un gatto nero è stato salvato dalle guardie zoofile dell’Enpa di Rimini.

Potrebbe essere stato abbandonato direttamente in autostrada, oppure potrebbe essersi avventurato in quella zona impervia difficilmente accessibile durante una perlustrazione, senza più riuscire ad andarsene.

Non sappiamo in che modo Zorro, così è stato ribattezzato il gatto, abbia raggiunto quel muro, all'altezza del chilometro 128 in via Montescudo, ma possiamo raccontare cosa è successo dopo che è stato avvistato.

Una serie di delicate operazioni messe in campo per salvargli la vita, descritte nell’edizione di oggi del Corriere di Romagna.

Il salvataggio di Zorro

Le guardie hanno dovuto posizionare una gabbia trappola dopo aver contattato la sala radio del terzo tronco A14 per ottenere il supporto della polizia stradale.

È stato necessario chiudere momentaneamente il passaggio che porta direttamente sulla carreggiata per evitare che l'animale cadesse in autostrada o potesse infilarsi nei cunicoli del muro.

Dov’è ora il gatto Zorro

Quella del gatto Zorro è una storia a lieto fine: dopo essere stato salvato, è stato adottato da una coppia, dopo essere stato affidato temporaneamente ai proprietari di una casa vicina all’autostrada.