Legalità, valore non negoziabile

Valerio Baroncini
Legalità, valore non negoziabile
Rimini
CronacaGattino bloccato 5 giorni in A14 a Rimini, salvato (e adottato)
14 set 2025
REDAZIONE RIMINI
Gattino bloccato 5 giorni in A14 a Rimini, salvato (e adottato)

L’animale, forse abbandonato, aveva raggiunto un muro della barriera antivento dell’autostrada: il delicato intervento delle guardie zoofile. Ora ha trovato una nuova famiglia

Gatto nero in una foto d'archivio. Zorro, forse abbandonato lungo l'autostrada A14 all'altezza di Rimini, è stato salvato dalle guardie zoofile

Rimini, 14 settembre 2025 – Bloccato per 5 giorni sul muro della barriera antivento dell'autostrada A14, tra i rovi, un gatto nero è stato salvato dalle guardie zoofile dell’Enpa di Rimini. 

Potrebbe essere stato abbandonato direttamente in autostrada, oppure potrebbe essersi avventurato in quella zona impervia difficilmente accessibile durante una perlustrazione, senza più riuscire ad andarsene.

Non sappiamo in che modo Zorro, così è stato ribattezzato il gatto, abbia raggiunto quel muro, all'altezza del chilometro 128 in via Montescudo, ma possiamo raccontare cosa è successo dopo che è stato avvistato.

Una serie di delicate operazioni messe in campo per salvargli la vita, descritte nell’edizione di oggi del Corriere di Romagna.

Il salvataggio di Zorro

Le guardie hanno dovuto posizionare una gabbia trappola dopo aver contattato la sala radio del terzo tronco A14 per ottenere il supporto della polizia stradale.

È stato necessario chiudere momentaneamente il passaggio che porta direttamente sulla carreggiata per evitare che l'animale cadesse in autostrada o potesse infilarsi nei cunicoli del muro. 

Dov’è ora il gatto Zorro

Quella del gatto Zorro è una storia a lieto fine: dopo essere stato salvato, è stato adottato da una coppia, dopo essere stato affidato temporaneamente ai proprietari di una casa vicina all’autostrada. 

