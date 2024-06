Gatto ferito col fucile, il proprietario fa denuncia

Evitate la parola ’scherzo’. In alcun modo può essere associata al gesto di chi a Villa Verucchio ha sparato al gatto di Enzo (nome di fantasia). È accaduto l’altro ieri. Il proprietario dell’animale lì per lì non si è accorto di nulla, ma dopo pranzo ha notato un comportamento anomalo del suo gatto. Per puro caso ha incontrato al supermercato il veterinario Widmer Mattei e gli ha parlato dei sintomi dell’animale. Il veterinario, uno dei titolari del Centro Veterinario Valmarecchia, gli ha consigliato una visita e la successiva lastra effettuata al centro non ha purtroppo lasciato alcun dubbio: il felino era stato colpito da un pallino, sparato da una pistola (o da un fucile) ad aria compressa. Per fortuna il colpo e il pallino non hanno creato danni gravi e il gatto è salvo. Acciaccato, ma salvo.

"La mia rabbia è doppia – dice il proprietario che ancora non si capacita di quanto accaduto –, perché due anni fa mi è sparito un altro gatto. Sparito, cioè non è più ritornato a casa e non era un gatto che si allontanava. Me lo hanno fatto sparire. Capisco che un animale come il gatto possa arrecare qualche fastidio all’orto, ma non credo che toglierlo di mezzo o addirittura sparargli sia la soluzione". La zona dello sparo è tra le via di Mezzo, Falcone e Borsellino, a Villa Verucchio. Enzo ha sempre posseduto gatti maschi. Il primo di nome Romeo, aveva 3 anni quando una sera non è più tornato a casa. E vani sono stati tutti i tentativi di ricerca.

Quello a cui pochi giorni fa hanno sparato ha solo 2 anni e si chiama Meo. "Spero che gesti come questi non si ripetano mai più" è l’augurio sincero del proprietario, che ha comunque sporto denuncia contro ignoti ai carabinieri di Villa Verucchio.

m.c.