Gatto torna a casa dopo 4 anni, muore investito il giorno dopo

Rimini, 31 ottobre 2024 – Per chi ha amato e perso un animale, il vuoto che rimane è un’assenza che parla. Lilli Corona e Giancarlo Dellapasqua conoscono bene questo sentimento. Leon, il loro amatissimo gatto rosso, era scomparso quattro anni fa, lasciando in casa un silenzio difficile da sopportare. Dopo interminabili ricerche e notti a immaginare un suo ritorno, l’avevano dovuto accettare: Leon era sparito nel nulla, come un soffio di vento. Eppure, qualche sera fa, l’impensabile è accaduto: Leon è ricomparso. Stanco, dimagrito, con il collare rotto che pendeva come una medaglia di battaglie, il micio si è rifatto vivo davanti alla porta di casa a Villa Verucchio, come se il tempo non fosse mai trascorso. “Non potevo crederci”, raccontava Lilli, ancora commossa. “Era lui, il nostro Leon che avevamo dato ormai per perso”.

Leon ha accolto le carezze come se non fosse passato un solo giorno. Ma l’inaspettata gioia di quel momento è stata spazzata via da un destino crudele. Dopo qualche ora, Leon è stato travolto da un’auto. “È stato un colpo al cuore”, racconta Lilli, la voce spezzata dal dolore. “Era tornato per stare con noi, e in un istante l’abbiamo perso di nuovo”. Portato d’urgenza dal veterinario, Leon non ce l’ha fatta. Questa volta non ci saranno speranze, né attese. Lilli e Giancarlo devono fare i conti con un secondo addio, stavolta definitivo. “Ci consola solo averlo potuto riabbracciare, anche se per così poco”, sussurra Lilli, asciugandosi le lacrime. E mentre si guarda intorno, rivede ogni angolo che Leon aveva amato, i posti che aveva scelto come suoi, ora vuoti, ora silenziosi.

Se l’amore sopravvive alla distanza e al tempo, forse rimane anche oltre la morte. E Lilli e Giancarlo, nella loro casa che ha conosciuto il calore e il silenzio, sanno che Leon, per quanto breve, è davvero tornato per restare.