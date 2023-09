Gatto ucciso con una freccia da balestra. Lo sfogo social e l'appello del canile di Riccione

Riccione, 13 settembre 2023 – Un atto atroce e inspiegabile che manda su tutte le furie anche gli operatori del canile di Riccione, in provincia di Rimini. Ieri hanno infatti recuperato un gatto, trafitto da parte a parte con una freccia da balestra, in condizioni molto gravi. E nonostante ogni sforzo fatto, il micio non ce l'ha fatta.

“Che tu sia maledetto” è lo sfogo sui social nei confronti dell'autore del gesto da parte di chi ha prestato soccorso alla bestiola. “Dovrei tenere un linguaggio più moderato, ma tu sei un vile codardo e io ti disprezzo” per un atto “così crudele”.

Il ritrovamento è avvenuto vicino a una colonia felina in zona via San Marco-via Belarda a Monte Colombo nel Comune di Montescudo-Monte Colombo. E il canile lancia un appello a tutti coloro che possano fornire qualsiasi informazione utile a rintracciare l'autore di questo crimine, contattando anche direttamente i carabinieri forestali che stanno facendo le indagini.

Il canile ha anche dato mandato ai suoi legali per intraprendere qualsiasi azione percorribile. "A te che sei che sei un rifiuto non riciclabile di questa società", termina lo sfogo, la certezza che "mi impegnerò con ogni mezzo per trovarti".