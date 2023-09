Gavin Bryars in concerto al Galli

Gavin Bryars e il suo ensemble a Rimini saranno i protagoinisti del nuovo concerto di Percuotere la mente. Il celebre compositore e musicista inglese sarà ospite della rassegna sabato sera al Teatro Galli (sipario alle 21,15). Con lui sul palco saliranno James Woodrow (alla chitarra elettrica), Morgan Goff (viola), Audrey Riley e Orlanda Bryars (violoncello), Alexandra Tchernakova (pianoforte). Artista contemporaneo ed eclettico, nella sua lunga carriera Bryars ha attraversato tanti stili musicali, spaziando con successo dal jazz alla musica classica fino a quella minimalista e sperimentale. Il concerto sarà preceduto, sabato pomeriggio, dalla proiezione del film documentario girato a Venezia, Writings on Water: protagonista la danza di Carolyn Carlson sulle musiche di Gavin Bryars. Il costo del biglietto per il concerto è di 15 euro (posti non numerati).