Gaza, medici in digiuno. Oltre 150 professionisti, mobilitazione in ospedale

"Ogni morte conta. Ogni bambino conta". È con il peso di parole scelte non a caso che si è concluso ieri l’intervento di Jonathan Montomoli, medico anestesista rianimatore dell’Infermi, referente di Rimini4Gaza e promotore della mobilitazione che ieri alle 14.30 ha portato oltre 150 professionisti sanitari a manifestare in viale Settembrini, davanti all’ospedale di Rimini, nell’ambito della giornata di digiuno indetta proprio in segno di solidarietà verso Gaza.

Un’iniziativa su scala nazionale che ha visto nell’Emilia-Romagna la regione con il maggior numero di adesioni (27%) e in Rimini la seconda provincia del territorio per professionisti, medici e infermieri, che hanno preso parte all’iniziativa per dire "basta al genocidio". Davanti all’Infermi infatti si sono riuniti circa 150 medici e infermieri con cartelli e slogan contro la guerra nella Striscia e con l’obiettivo dichiarato di "far prendere posizione a tutte le istituzioni contro il genocidio in corso e boicottarne ogni forma di complicità".

Montomoli, nel corso del proprio intervento, non solo si è soffermato nel sottolineare come "l’aspettativa di vita a Gaza è scesa da 75 a 40 anni a partire da ottobre 2023 e fino a settembre 2024". Trent’anni di vita "persi" che hanno protato anche i medici e infermieri di Rimini a scendere in strada e digiunare proprio per sensibilizzare l’opinione pubblica "sull’orrore del genocidio" nonché degli attacchi a sanitari e giornalisti.

Tra le richieste sollevate durante la mobilitazione, "al Governo italiano chiediamo di sospendere immediatamente gli accordi militari e fornitura di armi ad Israele e chiediamo con urgenza il cessate il fuoco e l’apertura di corridoi umanitari per aiuti alimentari e sanitari alla popolazione di Gaza, allo stremo delle forze", ha scandito Montomoli.

Ancora, l’appello dei medici e infermieri riminesi si è rivolto anche ad aziende e istituzioni sanitarie, ordini professionali e alle Univesità per "adottare formalmente una dichiarazione ove si riconosca il genocidio in corso e si affermi l’impegno dell’istituzione a contrastarlo con ogni mezzo a disposizione". Obiettivi per cui sono in vista altre iniziative, considerando che "è assolutamente giusto osservare 35 minuti di silenzio in memoria dei 33 bimbi israeliani uccisi il 7 ottobre e dei due rapiti e uccisi come ostaggi. Dovremmo però anche rispettare 12 giorni e mezzo di silenzio per i 18mila bimbi palestinesi uccisi a Gaza", ha concluso l’anestesista.

Francesco Zuppiroli