Gaza, pressing sul governo: "Rimini farà sentire la sua voce"

Domani il consiglio comunale di Rimini sarà chiamato a discutere un ordine del giorno dal titolo eloquente: "Gaza: partire dalle città per unire le nazioni". A firmarlo sono i consiglieri di maggioranza Giuliano Zamagni, Serena Soldati, Edoardo Carminucci, Samuele Ramberti, Marco Tonti, Elisa Marchioni, Manuela Guaitoli e Annamaria Barilari, che intendono portare in aula un tema complesso e di respiro internazionale. L’obiettivo dei promotori è chiaro: "Con la consapevolezza che solo il governo potrebbe avere un effettivo potere di pressione internazionale, l’ordine del giorno intende sollecitare una presa di posizione delle massime istituzioni nazionali e, nelle prerogative del Consiglio, avanza precise linee di impegno: ribadire che la pace deve avere come fondamento la tutela della vita umana; il rispetto del diritto internazionale e la prospettiva di due popoli e due Stati; chiedere al Governo italiano di procedere al riconoscimento dello Stato di Palestina, in coerenza con le deliberazioni Onu e del Parlamento europeo". E ancora: "Promuovere sul territorio iniziative di sensibilizzazione ed educazione alla pace, anche attraverso progetti culturali e percorsi di cooperazione; valutare un futuro gemellaggio con una città palestinese, con finalità esclusivamente educative e di solidarietà; garantire ai cittadini il pieno diritto a manifestare pacificamente".

La linea è chiara: da Rimini parte un messaggio che non resta simbolico ma cerca di tradursi in azioni concrete. Una posizione che gli stessi consiglieri rivendicano: "La nostra proposta per la città di Rimini – scrivono – vuole dare un segnale chiaro: dalle città può partire una voce di pace, e da una città come Rimini, con la sua storia, questa voce si alza fortissima dalla piazza e dall’istituzione comunale. Una voce capace di farsi carico della sofferenza delle popolazioni civili e di sollecitare responsabilmente le istituzioni nazionali e internazionali". Un’iniziativa che arriva sull’onda degli scioperi e dei presidi che nei giorni scorsi hanno animato le strade e le piazze di molte città italiane, Rimini inclusa, insieme alle manifestazioni di solidarietà per la Global Sumud Flotilla, la missione umanitaria impegnata nel portare aiuti alla popolazione palestinese. Altrove, come a Riccione, non sono mancate polemiche legate invece all’adesione del Comune alla campagna di boicottaggio dei prodotti di Israele. Intanto, a Cattolica, nella piazza del municipio si è tenuto ieri un presidio a sostegno di Gaza a cui ha preso parte anche l’amministrazione comunale.