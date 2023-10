Geat e PalaRiccione salvano le feste. Ma sarà un Natale di austerity

Il Natale non può aspettare. Ieri sono stati pubblicati gli atti di indirizzo con cui l’amministrazione commissariale del Comune dà il via al progetto natalizio. Saranno due i soggetti che si occuperanno degli allestimenti e degli spettacoli. A pensare ai primi sarà Geat, gli eventi e la relativa comunicazione toccherà alla New PalaRiccione. Il primo Natale senza un’amministrazione politica verrà realizzato con un budget massimo di 400mila euro, diviso equamente tra Geat e PalaRiccione. Siamo lontani dalle cifre spese negli anni precedenti e non sorprende che nelle determina si trovi scritto: "Tutte le installazioni devono avere caratteristiche di sobrietà, essenzialità ed eleganza nella scelta della tonalità delle luci e delle geometrie negli allestimenti e degli arredi, per creare in tutta la città una ambientazione a tema natalizio coerente e ordinata, ma di efficace impatto visivo".

Fatta la premessa ecco il palinsesto. Partiamo dalla parte che verrà curata da Geat. La società in house penserà all’installazione delle luminarie nei viali del centro, tra viale Ceccarini, viale Virgilio, Corridoni e Dante. Allo stesso modo posizionerà luminarie nelle vie e quartieri della città da San Lorenzo alle Fontanelle, il Paese, l’Abissinia, viale Ceccarini a monte della stazione, viale Gramsci, zona stazione, viale Tasso. Riccionesi e turisti troveranno il Giardino sul Mare in piazzale Roma con la pista di pattinaggio, e il Villaggio di Natale con le sue casette con prodotti di artigianati e somministrazione di bevande e alimenti in viale Dante. Tornerà il giardino di Babbo Natale con la casetta mentre sul ponte di viale Dante viene confermato l’albero di Natale. Alberi natalizi compariranno anche nei quartieri della città. Non mancherà il presepe al porto e la Saviolina illuminata. Le principali rotatorie della città saranno illuminate a tema. Fatta la delibera Geat potrà andare a chiudere i contratti per allestire la città entro il 25 novembre, data di accensione de Natale riccionese. L’8 dicembre si accenderà l’albero al porto e il giorno successivo inizierò il Green Christmas nei quartieri della città.

La PalaRiccione penserà agli spettacoli e alla loro comunicazione. Nei prossimi giorni potrà chiudere i contratti con gli artisti per i concerti previsti nel periodo tra Natale e San Silvestro. Sono confermati il concerto di Santo Stefano il 26 dicembre e quello degli Auguri il 28 dicembre. Pare si vada verso eventi con biglietto di ingresso a pagamento. Infine il concerto di San Silvestro per brindare tutti assieme all’anno nuovo. Protagonista del palinsesto dovrebbe essere Radio Deejay, cosa che consentirebbe di unire alla parte artistica la comunicazione del Natale riccionese. Infine il classico bagno in mare il primo giorno del nuovo anno con il tuffo in piazzale Roma. Per finanziare il palinsesto natalizio il Comune utilizzerà risorse del 2023 e impegnerà parte di quelle del 2024.

Andrea Oliva