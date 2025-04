Geat mette a dimora 166 nuovi alberi

A Riccione continua il progetto di riforestazione che in questa fase prevede la piantumazione di 166 nuovi alberi. Gli interventi, che il settore Ambiente ha affidato alla Geat, in questo momento interessano i parchi dei Normanni e Ugo La Malfa, i giardini Montanari (in pieno centro), Norma Cossetto, Carlo Alberto Dalla Chiesa e Madre Teresa di Calcutta, nonché i viali D’Annunzio, Vespucci e Milano e un’area verde di San Lorenzo. Le specie selezionate per questi interventi, in particolare l’acero campestre, l’olmo resistente, il liriodendro e il pioppo bianco, puntualizza l’amministrazione, "sono state scelte per la loro adattabilità all’ambiente urbano e per i benefici ecologici che apportano". Geat non si limita alla piantumazione, si farà infatti carico anche della manutenzione richiesta negli anni, garantirà così la cura necessaria per il corretto sviluppo degli alberi. Nei prossimi mesi, quelli più favorevoli alla messa a dimora delle piante, verranno piantumati altri alberi, dando così sempre più corpo al progetto che intende fare di Riccione una città sempre più verde e sostenibile. Nives Concolino