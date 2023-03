"Geat sì, ma non a scatola chiusa"

Il giorno dopo il consiglio comunale sull’affidamento del servizio di gestione del verde urbano e del nuovo lungomare per i prossimi tre anni (dal 29 marzo 2023 al 31 marzo 2026) alla Geat di Riccione per una cifra di circa 800mila euro suddivisa in tre anni, si apre il dibattito. Il voto unanime della maggioranza, infatti, vede alcune forze della coalizione di centrosinistra interrogarsi sull’operazione. "Siamo stati favorevoli alla decisione _ dice Roberto Franca, consigliere della lista Idee in Comune _ ma vorrei ribadire che è nostra ferma intenzione monitorare nei prossimi anni l’intervento per verificare la sua efficacia, specie per il nuovo lungomare, che rappresenta una significativa voce di spesa con i suoi 50mila euro all’anno, per la gestione di un tratto di città di poche centinaia di metri pur considerando i suoi materiali di pregio. E’ doveroso che l’intervento sia poi ridiscusso fra tre anni per capire se sarà possibile prevedere soluzioni alternative per la collettività. Per ora siamo stati favorevoli ma quando si parla di certe cifre è sempre bene tornare a rifletterci poi sopra nel tempo".

Il servizio inerente al verde urbano si riferisce a parchi, alberi, sfalci vari lungo le strade della città e molto altro ancora. Ma all’interno degli 800mila euro complessivi ci saranno appunto circa 150.000 euro, sempre suddivisi in tre anni Iva inclusa, per la pulizia e gestione del lungomare Rasi-Spinelli, in via di realizzazione proprio in questi mesi (fine lavori prevista tra maggio e giugno) e destinato ad una manutenzione importante per i suoi materiali di pregio.

In particolare la lista Idee in Comune si segnala proprio per la sua attenzione alle difficoltà e alle povertà della città con innumerevoli progetti legati al settore sociale, come ad esempio la volontà di recuperare il cibo, ancora non porzionato e in buono stato, da hotel e mense aziendali, per una distribuzione poi capillare, tramite volontari e personale addetto, alla Caritas cittadina e alle realtà più bisognose del territorio.

Luca Pizzagalli