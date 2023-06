Geat stende la passerella nei piazzali davanti alle spiagge libere

Passerelle dai piazzali antistanti le spiagge libere per consentire a tutti di arrivare fino al mare. Gli operai di Geat sono al lavoro per posizionare le passerelle dai piazzali San Martino e Azzarita fino alla battigia. "Le nostre spiagge - dice l’assessore Simone Imola - devono essere tutte accessibili. I bagnini hanno già rimosso gran parte delle barriere architettoniche, noi, come amministrazione vogliamo consentire a tutti di raggiungere il mare. Le passerelle saranno di colore bianco e azzurro come la bandiera della nostra città"