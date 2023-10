Gelosia Inseguito con il martello

Per sfuggire alla collera della compagna, si era rintanato in casa chiudendo a chiave la porta. Sperava di essere al sicuro, ma non aveva fatto i conti con la furia incontrollabile di una donna rumena di 46 anni. Che non ha esitato nemmeno un secondo a prendere a martellate la porta tentando di sfondarla per introdursi nell’abitazione. E’ solo uno dei numerosi episodi di violenza e prevaricazione finiti sul tavolo degli inquirenti che si stanno occupando di un caso di maltrattamenti in famiglia che vede come vittima un uomo riminese di 71 anni che per un certo periodo ha intrattenuto una relazione con una donna di 25 anni più giovane di lui originaria della Romania. Una storia naufragata nel momento la straniera ha incominciato a comportarsi in maniera sempre più violente e aggressiva, specialmente dopo aver bevuto qualche bicchiere di troppo. Un’aggressività che, secondo quanto riferito dal 71enne alle forze dell’ordine, sarebbe stata dettata principalmente da motivi di gelosia, che spingeva la donna ad esercitare una vera e propria persecuzione nei confronti del compagno e convivente, rivolgendogli insulti e minacce di ogni tipo o sequestrandogli il cellulare per diverse ore. La straniera, stando alla versione della vittima, non si sarebbe fatta scrupoli a passare dalle parole ai fatti, mettendo a soqquadro l’appartamento, sfasciando mobili e soprammobili, e scagliandosi contro il 71enne colpendolo con schiaffi e pugni. Per sfuggire alla sua rabbia, il poveretto era stato costretto a barricarsi in camera da letto, ma lei aveva tentato di buttare giù la porta prendendola a spallate. La donna deve rispondere anche di lesioni personali, in quanto accusata di aver malmenato con calci, pugni e schiaffi lo sfortunato compagno. Quest’ultimo aveva riportato un ematoma e parecchi graffi sparsi per il corpo, tanto da essere costretto a rivolgersi alle cure del pronto soccorso, dal quale era stato dimesso con una prognosi di otto giorni. Il sostituto procuratore Luca Bertuzzi, titolare dell’inchiesta, ha chiesto per l’indagata - che è difesa dall’avvocato Milena Montemaggi - il rinvio a giudizio. L’udienza preliminare davanti al Gup si terrà a Rimini il 7 febbraio del 2024.