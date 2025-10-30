Gelosia ossessiva sulla compagna. A processo per atti persecutori

Un riminese di 38 anni dovrà rispondere davanti al giudice delle accuse di atti persecutori e lesioni personali aggravate ai danni della compagna convivente. La prima udienza è fissata per il 22 dicembre, dopo che il giudice per le indagini preliminari Raffaele Deflorio ha disposto il giudizio immediato, accogliendo la richiesta del sostituto procuratore Luca Bertuzzi. L’imputato, difeso dall’avvocata Silvia Giancristofaro del foro di Rimini, è sottoposto a una duplice misura cautelare: il divieto di avvicinamento e l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per cinque giorni a settimana. Misure disposte dopo l’indagine condotta dai carabinieri di Rimini, che hanno raccolto testimonianze, referti medici e messaggi ritenuti idonei a delineare un quadro di pesanti vessazioni.

I fatti si sarebbero consumati tra la metà di giugno e il mese di luglio scorso, quando la convivenza tra i due sarebbe degenerata in un clima di tensione costante. L’uomo, spinto da una gelosia ossessiva e priva di motivi reali, avrebbe iniziato a controllare ogni gesto della compagna: i messaggi sul telefono, gli spostamenti da casa al lavoro, fino alle persone che salutava. L’indagato si sarebbe appostato all’esterno del centro commerciale "Le Befane", dove la donna lavorava, per controllarne i movimenti, arrivando anche a fotografarla.

Le parole usate nei messaggi, a giudicare dal tenore delle frasi riportate, erano di estrema violenza: offese e minacce di morte rivolte non solo a lei ma anche a presunti conoscenti, in un crescendo di rabbia e sospetti. L’episodio più grave risale al 18 luglio scorso, quando l’uomo avrebbe picchiato la compagna colpendola con pugni e calci. Dopo l’aggressione, la donna trovò il coraggio di lasciare l’abitazione, trovando rifugio da un’amica. È assistita dall’avvocata Aidi Pini, che ha seguito fin dall’inizio le fasi più delicate della denuncia e delle misure di protezione.