"Gemellaggio con Praga, boom di turisti dall’Est"

A fine agosto, quando le giornate si fanno più corte e la stagione turistica scivola verso il bilancio, Bellaria Igea Marina sceglie di non chiudersi nei conti dei mesi appena trascorsi. Preferisce guardare avanti, verso nord-est, a quell’Europa centrale che negli ultimi anni ha iniziato a scoprire la Riviera. Il gemellaggio di dicembre con Doubravčice, piccolo comune della cintura di Praga, è la punta dell’iceberg di un lavoro iniziato tempo fa. Già nel giugno del 2024 la città aveva accolto studenti e docenti cechi durante la Settimana della musica mentre ad ottobre la delegazione bellariese era volata a Praga per i Giorni dell’amicizia.

La tappa più significativa però è arrivata a inizio estate 2025, con la firma del patto all’aeroporto Fellini: non un luogo qualsiasi, ma lo snodo che collega con voli diretti Praga e la Romagna da aprile a ottobre. "Abbiamo un legame culturale e musicale forte con Praga, con la scuola di musica di Praga 2 e la nostra Accademia InArte – sottolinea il sindaco Filippo Giorgetti –. Lo abbiamo rafforzato con scambi concreti, delegazioni e momenti di confronto. Intessere relazioni significa far sì che, quando un cittadino ceco pensa a una vacanza sull’Adriatico, trovi davanti una città amica, come Bellaria Igea Marina".

Il senso è chiaro: partire dalla cultura per arrivare all’economia. "Mentre mercati consolidati, russo e ucraino in primis, sono ormai contratti da oltre tre anni, l’Est europeo diventa una prospettiva" ribadisce Giorgetti. Non a caso Bellaria è tra i comuni che hanno scelto di investire nel progetto pluriennale di 3 milioni di euro a sostegno dello scalo riminese, insieme a Riccione, Cattolica, Misano e al capoluogo. Una decisione che dimostra come la città non voglia limitarsi a raccogliere i frutti, ma contribuire a coltivarli. Emanuele Campana, presidente degli albergatori, lo conferma con un’immagine concreta: "Da qualche anno il turismo dell’Est guarda con sempre più interesse alle nostre zone. A Bellaria si vedono sempre più auto targate Polonia, Repubblica Ceca, Ungheria: segno di un allargamento dei bacini. Ci auguriamo che l’interesse verso la nostra città si intensifichi ulteriormente".

Dietro le cifre e i voli, ci sono le persone. Studenti che hanno suonato insieme sul palco della Settimana della musica, famiglie ceche che hanno visitato le aziende agricole della città, operatori locali che hanno raccontato la tradizione balneare. Tasselli di una relazione che non vuole essere solo di facciata, ma quotidiana, con ricadute reali sulla comunità. "A trentasei anni dalla caduta del Muro di Berlino, Bellaria sceglie la strada dell’apertura – conclude il sindaco – . La speranza è che la città diventi sempre più come un laboratorio di diplomazia culturale e turistica".

