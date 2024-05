Gemini, arriva la nuova AI di Google

Si parla molto dell’intelligenza artificiale che si sta sviluppando sempre di più nel mondo. Il progetto Gemini di Google è un nuovo modello linguistico di intelligenza artificiale che può lavorare con testi, immagini e video. A differenza delle ricerche su Google e dei siti come Wikipedia, si tratta di un programma molto avanzato che può capire e comprendere le cose che gli vengono chieste come una mente umana perché comprende il linguaggio umano.

Gemini è in grado di riconoscere cosa stiamo disegnando, conosce le diverse lingue, riesce a capire ad esempio qual è la scelta migliore se glielo chiediamo. É un programma che può essere molto utile anche nelle scuole, nelle ricerche scientifiche e per tante altre cose, viene utilizzato anche per risolvere dei problemi. Questo progetto è ancora in fase di sviluppo anche se è già utilizzato da diverse persone, ad esempio da quelli che hanno dei negozi per gestire gli ordini e le vendite. Negli Stati Uniti è permesso anche nelle scuole però non per tutte le attività perchè comunque non deve sostituire il lavoro e il pensiero degli studenti.

Pietro Patrignani IIC