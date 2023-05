Gemmano, dopo la vittoria alle elezioni Santi prepara la squadra

Ancora pochi giorni e il nuovo sindaco di Gemmano Riziero Santi scioglierà le riserve anche sulla nuova squadra di giunta. "Sono previsti almeno altri due assessori – conferma il sindaco – ma di certo assegnerò deleghe anche tra i 7 consiglieri di maggioranza della mia lista ‘Vivo Gemmano’. Almeno due consiglieri, i quali saranno poi integrati nella giunta del Comune di Gemmano insieme al sindaco ed altri due assessori". Molti i temi importanti nel programma di Santi, a partire dalla sicurezza del territorio, tra frane e strade, come anche è stato purtroppo ribadito dal recente maltempo. "Nei prossimi giorni entreremo nel merito del programma – conferma il sindaco – e renderò note le cariche da assessori e le deleghe per i consiglieri, ma in queste ore le priorità sono altre come per tutta la riviera". Riziero Santi ha vinto l’ultima tornata elettorale con il 73% dei consensi diventando sindaco di Gemmano per la terza volta consecutiva. In maggioranza siederanno 7 consiglieri: Manuel Cavalli, Erica Colombari, Filippo Colonna, Serena Fabbri, Francesca Gremito, Pietro Nardo e Michele Rossi. All’opposizione tre consiglieri: Michele Iorio, Cristian Leardini e Paolo Dini.