Gemmano oggi al voto per eleggere il sindaco

Elezioni di Gemmano, ora ci siamo. Nelle ultime ore della vigilia del voto ieri i due candidati a sindaco hanno festeggiato la fine della campagna elettorale con i propri sostenitori e si dicono ora entrambi fiduciosi sull’esito finale, mentre i due seggi alle stiti a Palazzo Pilitteri in piazza Roma (seggio 1) e quello nella ludoteca, a un centinaio di metri di distanza da Palazzo Pilitteri (seggio 2), hanno aperto le porte all’allestimento delle urne e cabine elettorali dove domani circa 900 cittadini gemmanesi saranno chiamati ad esprimere il proprio voto sul prossimo sindaco del Comune.

All’angolo sinistro il primo cittadino uscente Riziero Santi al timone della lista ’Vivo Gemmano’. All’angolo destro lo sfidante Michele Iorio, 55 anni, di professione vice brigadiere dell’Arma dei carabinieri in servizio a Rimini e candidato per la lista ’SiAmo Gemmano’. Durante i giorni scorsi, sono stati tanti i temi al centro della campagna elettorale: il sostegno alle famiglie, la riqualificazione del centro, un nuovo asilo nido, i centri estivi, una ripresa economica ed un mercatino settimanale ma anche un rilancio del turismo mare-entroterra, la sicurezza delle strade e del territorio. Tante proposte per convincere i cittadini della rispettiva linea d’azione. E ora, è tempo di verdetti.

Si vota oggi dalle 7 alle 23 e domani, e domani dalle 7 alle 15, in due seggi. Voteranno circa 900 cittadini, considerando che oltre 300 cittadini sono aventi diritto al voto ma risiedono all’estero mentre gli effettivi votanti in loco sono circa 900 ma solamente 668 si sono recati a votare nel 2018, nell’ultima tornata elettorale: dunque un 73% degli aventi diritto al voto. Vista la partecipazione alla campagna elettorale di entrambe le liste potrebbe essere superata tale percentuale.