Gemmano, Santi punta a rifare centro

Si è tenuta la prima uscita pubblica per la lista "Vivo Gemmano" e per il candidato Riziero Santi l’altra sera nella sala di Palazzo Pillitteri, alla presenza dell’ architetto progettista Simone Travagli dello Studio Tau con la presentazione delle prime linee progettuali. "Il centro storico costituisce la cartolina del Comune e ne rispecchia l’identità e l’immagine _ ha ribadito Riziero Santi _ Noi pensiamo che Gemmano meriti una riqualificazione proprio del suo centro storico. Si tratta di un progetto che abbiamo voluto fortemente e che siamo stati in grado di avviare con lo studio di fattibilità attualmente in corso grazie all’acquisizione di un finanziamento dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Rimini. Sarà un intervento modulare che dovrà avvalersi dei finanziamenti pubblici in corso di assegnazione. Un intervento che cambierà il volto del paese e che vogliamo realizzare con il coinvolgimento dei cittadini e degli operatori".

Poi più nel dettaglio: "L’idea è quella di valorizzare le sue peculiarità storiche e paesaggistiche _ ha proseguito il sindaco udcente Santi _ riqualificando tutta la parte infrastrutturale pubblica, dagli edifici, alla piazza, alle mura, al parcheggio di via Don Mariotti. Inoltre, si prevede il coinvolgimento dei singoli, sia nelle opere di miglioramento e abbellimento delle infrastrutture private, che nel fornire il centro storico di contenuti attrattivi derivanti oltre che dalla memoria anche dalle produzioni e dalle tipicità locali. Prima l’ideazione, poi le risorse per lo studio di fattibilità con il quale partecipare ai bandi di finanziamento degli interventi, poi l’intercettazione dei bandi, che possono riguardare anche più canali di finanziamento, poi la progettazione esecutiva e la realizzazione per step".

Infine il sindaco uscente ha concluso: "Al tempo stesso stiamo acquisendo un primo finanziamento per il restyling del Palazzo Pillitteri e abbiamo attivato consulenze per intercettare finanziamenti per gli interventi sulla parte pubblica con la piazza, le mura, il palazzo comunale, gli arredi e i percorsi, il sistema dell’illuminazone, eccetera".

Adesso la campagna elettorale per Gemmano entra nel vivo, si vota tra un mese, il prossimo 14 e 15 maggio, e sarà la lista "SiAmo Gemmano" con il candidato Michele Iorio a sfidare Riziero Santi e la sua lista "Vivo Gemmano". Si annunciano naturalmente altri incontri, dibattiti e confronti pubblici da qui alle elezioni.

Luca Pizzagalli