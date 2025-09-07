Gendarmeria e Nado firmano protocollo d’intesa

Un protocollo d’intesa per rafforzare la collaborazione istituzionale per una più efficace prevenzione e repressione dei fenomeni illegali connessi al doping. È quello che qualche giorno fa hanno firmato, al comando della Gendarmeria, il comandante del Corpo, Maurizio Faraone, e il direttore generale della Nado San Marino, Claudio Muccioli, confermato alla guida dell’organizzazione poco meno di due mesi fa. "I fenomeni illegali connessi al doping – dicono in coro Gendarmeria e Nado – incidono gravemente sulla salute pubblica e sul regolare svolgimento delle manifestazioni sportive". Il protocollo – che è stato firmato martedì scorso – stabilisce le modalità di cooperazione tra la Gendarmeria e l’Organizzazione nazionale antidoping del Titano nell’ambito delle rispettive prerogative. Cioè "nel rispetto del segreto investigativo e della normativa sulla privacy – sottolineano – nello svolgimento coordinato di attività di intelligence e investigazione, anche in sinergia con la Wada (World anti-doping agency, ndr), indirizzate alla prevenzione e al contrasto di condotte contrarie alla normativa antidoping".

Il protocollo d’intesa ribadisce l’impegno congiunto della Nado San Marino e della Gendarmeria "a garantire – si legge – un ambiente sportivo leale e sicuro, fondato sui principi di legalità, trasparenza e rispetto delle regole". Un protocollo che sicuramente rappresenterà una garanzia in più per il mondo dello sport sammarinese.