Genitori, figli e videogame

ll Centro per le Famiglie in collaborazione con la Rete Gap Rimini nell’ambito del ’Piano locale di contrasto al gioco d’azzardo patologico-Piano attuativo 2022’ propone "un percorso gratuito in piccolo gruppo rivolto a genitori e familiari di ragazzi dagli 11 ai 14 anni, per approfondire le conoscenze relative al mondo dei social e dei videogame". L’obiettivo è accompagnare i genitori a scoprire e comprendere i rischi e le potenzialità del mondo digitale. Gli incontri partono mercoledì 19 aprile, dalle 18 alle 20, con ’Relazioni (s)connesse’, e proseguono il 3 e 17 maggio.