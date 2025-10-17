Genitori minacciano di morte i calciatori della squadra rivale: follia in campo

Rimini, 17 ottobre 2025 – Minacce di morte. A dei ragazzini che non hanno ancora compiuto diciotto anni. Non in un derby di serie A, non in uno stadio infuocato davanti alle telecamere, ma su un campo di provincia durante una partita del campionato Under 19 tra due formazioni riminesi. A urlarle, non altri calciatori, non ultras organizzati. Ma i genitori. “Ti ammazzo”. E ancora: “Non torni a casa sulle tue gambe”. Parole terribili, rivolte a giovani di 17 anni, che hanno fatto schizzare alle stelle la tensione sugli spalti e nel rettangolo di gioco, tanto da spingere l’arbitro ad interrompere la partita per evitare che la situazione degenerasse ulteriormente, sfociando magari in rissa.

Il giudice sportivo di Rimini Maria Luisa Trippitelli che ha firmato il provvedimento

Lo certifica il giudice sportivo della delegazione Figc di Rimini, Maria Luisa Trippitelli, a seguito di una gara che si è disputata sabato scorso tra Corpolò e Victoria, categoria Juniores provinciali. Il referto parla chiaro: la partita viene sospesa nell’intervallo per “incidenti tra le due frazioni di gioco” .

Incidenti originati da “gravissime condotte di adulti presenti sugli spalti”, ovvero i “genitori della squadra ospitante”, il Corpolò. Nel documento, si parla di “pesanti minacce pronunciate dagli adulti nei confronti di ragazzi, peraltro identificati come minori d’età”. Il giudice sportivo definisce i comportamenti tenuti “inaccettabili non solo nell’ambito calcistico ma anche del vivere civile” e sottolinea come essi “contrastino gravemente con la funzione educativa e di riferimento che i genitori hanno e debbono avere nei confronti dei minori”.

Inevitabili le sanzioni. Il Corpolò viene multato di 200 euro “per avere alcuni genitori dei tesserati impegnati in campo pesantemente minacciato, anche di morte, due calciatori avversari, entrambi minori d’età”. Il Victoria incassa 100 euro di ammenda per “due tesserati che hanno risposto alle minacce e provocazioni”.

Sul piano sportivo, come previsto dal regolamento, la partita non viene annullata, ma ricalendarizzata: si riprenderà dalla seconda frazione di gioco, con risultato iniziale Corpolò 0 - Victoria 1. Con una clausola significativa: senza pubblico. Nessuno sugli spalti. Né genitori né tifosi.

Una decisione inevitabile, quella adottata dal giudice sportivo, dopo l’escalation andata in scena sabato scorso. Non si esclude ora che la vicenda possa avere ulteriori risvolti, passando dal piano della giustizia sportiva a quello della giustizia ordinaria. Scenario che potrebbe configurarsi nel caso in cui i genitori dei minori coinvolti dovessero decidere di sporgere querela per le minacce rivolte ai loro figli.