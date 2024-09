Genitori ostaggi del figlio: "Siete morti che camminano"

Quasi vent’anni di vessazioni, minacce, aggressioni e telefonate minatorie. A metterle in atto un uomo di 49 anni, che ha reso la vita dei suoi familiari – il padre anziano, la madre e la sorella, residenti a Bellaria Igea Marina – un vero e proprio incubo. Maltrattamenti, violenza e prevaricazione sono diventati la quotidianità per la famiglia, che ha subito abusi fisici e psicologici per quasi due decenni. Una violenza, quella del 49enne, che sembra non avere una ragione specifica, anche se i suoi comportamenti sarebbero stati accompagnati in alcuni casi da richieste di denaro. Ciò che è certo è che l’uomo ha ripetutamente agito con estrema brutalità nei confronti dei propri familiari, instaurando un clima di terrore costante nella casa. I genitori erano spesso costretti a barricarsi nelle loro stanze per sfuggire agli scatti di rabbia del figlio, che in più occasioni ha distrutto porte e mobili. Una volta, in preda a uno dei suoi soliti attacchi, l’uomo ha spinto l’anziana madre giù per le scale, rischiando di provocarle lesioni gravi. In un’altra occasione, la stessa donna è stata rincorsa dal figlio armato di una pala da giardino, mentre in un terzo episodio, l’uomo le ha lanciato una bottiglia d’acqua in faccia. La madre ha inoltre raccontato di aver ricevuto, nel cuore della notte, diverse telefonate minatorie da parte del figlio, che cercava di spaventarla emettendo respiri pesanti alla cornetta.

Nonostante la gravità di questi episodi, i genitori hanno vissuto per anni nel terrore, incapaci di denunciare il figlio. In una delle aggressioni più recenti, l’uomo ha aggredito la sorella e, quando il padre ha cercato di difenderla, lo ha preso per il collo, minacciando entrambi. Lo scorso maggio, la situazione ha subito una preoccupante escalation. In preda all’ira, il 49enne ha danneggiato l’auto del padre, minacciando i genitori e definendoli "dei morti che camminano". Ma l’episodio più allarmante è avvenuto quando si è presentato sotto casa dei familiari con una tanica di benzina, dichiarando la sua intenzione di appiccare un incendio. Gli anziani e la sorella si sono così convinti a rivolgersi ai carabinieri e a presentare una denuncia contro il figlio. La Procura di Rimini - pm Davide Ercolani - ha aperto un fascicolo. Il pubblico ministero ha richiesto la custodia cautelare in carcere per il 49enne, che attualmente è difeso dall’avvocato Annalisa Galvano. Il giudice per le indagini preliminari ha disposto per l’uomo il divieto di avvicinamento ai familiari e ai luoghi da loro frequentati. L’uomo dovrà pertanto rimanere ad una distanza minima di 500 metri dalle sue vittime.