Rimini, 26 maggio 2019 - «Per più di un anno hanno accusato me e mia moglie di essere due mostri, accusandoci di aver maltrattato il nostro bambino che allora aveva due mesi. Adesso, grazie a una perizia medica disposta dalla procura di Ascoli, è emerso che lui è affetto da una rarissima patologia genetica: da due giorni siamo stati prosciolti.

Ma il bimbo si trova in una struttura protetta, la nostra famiglia è divisa, mia moglie e io siamo senza potestà genitoriale. Rivoglio la mia vita, la mia serenità, mia moglie e nostro figlio». A parlare è il padre del piccolo, un operaio sammarinese di 37 anni che assieme alla moglie, originaria di Ascoli, 27 anni, (entrambi sono difesi dall’avvocato Andrea Guidi), nel gennaio del 2018 si sono visti portare via il figlioletto e sospendere la potestà genitoriale dal tribunale dei minorenni di Ancona. Entrambi sono stati iscritti nel registro degli indagati per lesioni gravi e maltrattamenti dalla procura di Ascoli.



Il calvario della famiglia è iniziato nel gennaio di un anno fa. I due genitori avevano lasciato San Marino, dove il piccolo è nato, per andare a far visita ai parenti della mamma nelle Marche, ad Ascoli. «Una mattina ci siamo svegliati e nostro figlio accusava un evidente tremolio da un lato del corpo. Spaventati, ci siamo precipitati all’ospedale», spiega il padre. Il bimbo, che sembra colto da una crisi epilettica, viene sottoposto a una tac e risonanza. Vista la gravità delle condizioni e le lesioni, diverse fratture agli arti, al capo e alla retina, il piccolo è trasportato all’ospedale Salesi di Ancona dove gli accertamenti diagnostici continuano. Iniziano così i primi sospetti verso quei genitori il cui racconto non convince i sanitari.

«Noi continuavamo a spiegare che non avevamo fatto nulla, che il bambino non era caduto, che non lo avevano scosso, che non lo avevamo picchiato», spiega ancora l’operaio. Secondo gli operatori il neonato aveva tutti i sintomi della Shaken baby sindrome, ossia quella del bimbo scosso. Parte così la segnalazione al tribunale di Ascoli e papà e mamma vengono immediatamente iscritti nel registro degli indagati. Ma nello stesso tempo della vicenda viene interessato il tribunale dei minorenni di Ancona che sospende la potestà genitoriale, nomina un tutore e soprattutto toglie alla coppia il figlio, collocandolo in una struttura protetta.



«Per più di un anno mi hanno distrutto la vita, mi sono imbottito di psicofarmaci per superare questo trauma», racconta l’operaio. Intanto, grazie alla perizia medica ordinata dalla procura, emerge la verità: «Le lesioni subite dal minore non possono essere riferibili ad azioni lesive volontarie da parte dei genitori o da uno di essi. Il bambino presenta una rarissima mutazione del gene di codifica del collagene riscontrata anche nel padre e nella nonna».

Da qui l’ordinanza di archiviazione per i due genitori, arrivata due giorni fa. Ma il piccolo vive ancora nella struttura protetta: l’avvocato Guidi ha presentato istanza al tribunale dei minorenni affinché venga restituita la piena potestà a papà e mamma per riavere il loro bimbo.