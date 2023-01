Gennaio d’autore ’Le buone stelle’ premiato a Cannes

Un gennaio di grandi film. Sette pellicole di qualità sullo schermo del cinema Astra. Questa sera alle 21 un imperdibile film d’autore: ’Le buone stelle - Broker’, ultimo lavoro di Hirokazu Kore-eda, regista vincitore della Palma d’oro al Festival di Cannes. L’opera è stata presentata in concorso al 75º Festival di Cannes, dove Song Kang-ho ha vinto il premio per il miglior attore. Altro capolavoro in programma il 24 gennaio: ’Bones and All’ di Luca Guadagnino, presentato in concorso a Venezia. Martedì 31 tocca a ’Siccità’ di Paolo Virzì, divertente lettura della nostra società in una Roma desertica e arsa dal sole.