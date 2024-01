Gennaio si salva con i nuotatori

Si salvi chi può allo stadio del nuoto. Per i Criteria giovanili primaverili di nuoto per salvamento in programma a Riccione da domani a domenica, c’è stato un boom di iscrizioni. Nei cinque giorni di gara sono previste circa 3.500 presenze turistiche tra atleti e acocmpagnatori. Nelle giornate in cui si divide l’evento si alternerannno competizioni diverse tra loro con gare con trasporti, quelle con pinne e altre prove che serviranno anche a migliorare i corsi di assistenza ai bagnanti. Il programma sarà svolto in cinue giornate dividendo: Esordienti A, Ragazzi, Juniores, Cadetti e Seniores. Da oggi fino alla fine delle gare lo Stadio del nuoto rimarrà chiuso alla normale utenza.