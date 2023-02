Gennari coordinatore provinciale del M5s

Mariano Gennari, ex sindaco di Cattolica, è stato nominato coordinatore provinciale del Movimento 5 stelle. La nomina è stata ufficializzata dal leader Giuseppe Conte, che ha reso noti i nomi di tutti i coordinatori in Emilia Romagna. Quelli regionali saranno il riminese Marco Croatti e Gabriele Lanzi. Mentre a guidare il Movimento 5 stelle nel Riminese, come detto, sarà Mariano Gennari. "La nostra riorganizzazione – ha spiegato Conte – prosegue con un altro importante passaggio: la nomina dei coordinatori territoriali. Ho provveduto a confermare la designazione dei coordinatori regionali e a designare i nuovi responsabili a livello locale. Tutti insieme avranno il compito di assicurare il raccordo, l’uniformità e la massima capillarità e tempestività dell’azione politica a livello locale e la valorizzazione delle iniziative e delle istanze territoriali, così come prevede lo Statuto".