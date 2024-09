Gennari si congeda e mette il bilancio comunale nel mirino

Mariano Gennari se ne va, lunedì sera in consiglio comunale l’ex sindaco 5 Stelle sarà presente per l’ultima volta tra i banchi del consiglio comunale cattolichino. Come annunciato dal Carlino, per ragioni familiari e professionali l’ex primo cittadino si dimetterà dal ruolo di consigliere di minoranza, lasciando spazio a Giampiero Galvani, primo nella lista della coalizione che sostenne proprio Gennari a candidato sindaco nel 2021. Ma Gennari se ne andrà dopo aver lanciato l’ultimo attacco politico all’attuale maggioranza ed alla sindaca Franca Foronchi.

"In consiglio comunale lunedì sera – spiega Gennari – si parlerà di bilancio e allora presenterò un’interrogazione sul tema dei residui attivi. In seguito a controlli amministrativi contabili svolti sui bilanci del Comune di Cattolica dal Mef e dalla Corte dei Conti è stata data chiara indicazione ai sindaci, ai segretari comunali e ai dirigenti al bilancio di non mantenere mai residui attivi più vecchi di 5 anni". I residui attivi sono somme legate a multe, imposte, ed altre entrate comunali ancora da riscuotere ma ritenute potenzialmente e possibilmente ancora riscuotibili: "Ma a nostra memoria – prosegue Gennari – per la prima volta nel bilancio comunale di Cattolica di quest’anno è accaduto che si prevedano residui attivi vecchi addirittura di 6 e 7 anni e per una somma complessiva di quasi 500mila euro, precisamente 482.434,57 euro. Chiediamo alla sindaca quali sono le motivazioni politiche che hanno portato a questa decisione. Quali sono le motivazioni tecniche che hanno supportato questa decisione? La decisione è stata comunicata alla Corte dei Conti ed al Mef?".

Intanto è tutto pronto per l’avvicendamento con Giampiero Galvani, che fu assessore alla Sanità al fianco del sindaco Piero Cecchini alcuni anni fa, ma che ora andrà a fare opposizione sui banchi della minoranza: "In consiglio comunale sono pronto a dare battaglia – ha già ribadito Galvani – per il bene di Cattolica e per il bene di una città nella quale credo. E non vedo in questo momento un Pd ed un centrosinistra in grado di governarla, ed ecco che credo sempre di più nel civismo e nel nostro progetto iniziale. Ma nel pieno rispetto di Gennari attendo l’ufficialità delle sue dimissioni,e poi solo allora entrerò ufficialmente in consiglio comunale".

Luca Pizzagalli