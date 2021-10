È scomparso da casa venerdì. Dal giorno dopo sono scattate le ricerche: Christian Podestà, geometra originario di Pereto, residente a Pennabilli con lo studio a Sant’Agata Feltria, si è allontanato da casa a bordo della sua auto, una Alfa Giulietta di colore nero. Facendo perdere le tracce di sé. L’uomo ha poco meno di 40 anni. A...

È scomparso da casa venerdì. Dal giorno dopo sono scattate le ricerche: Christian Podestà, geometra originario di Pereto, residente a Pennabilli con lo studio a Sant’Agata Feltria, si è allontanato da casa a bordo della sua auto, una Alfa Giulietta di colore nero. Facendo perdere le tracce di sé. L’uomo ha poco meno di 40 anni. A dare l’allarme è stata la compagna, che sabato ha contattato i carabinieri della compagnia di Novafeltria che hanno subito fatto scattare le ricerche. Per ora senza esito.

Podestà è abbastanza conosciuto in Valmarecchia. Tutta la sua famiglia – i genitori, un fratello e una sorella – risiede in zona. E ieri la stessa famiglia ha voluto dare un contributo alle ricerche, perlustrando i boschi di Badia Tedalda. Anche in questo caso, per il momento, senza esito. Tutte da chiarire le ragioni dell’allontanamento. Sul caso stanno indagando i carabinieri di Novafeltria, guidati dal capitano Carmelo Carraffa, che continuano a cercare l’uomo – che ha un figlio – e sono in contatto con la famiglia per fare piena luce sulla vicenda.

Podestà, come detto, si è spostato a bordo della sua auto, una Alfa Giulietta di colore nero. Potrebbe essere stato ripreso dalle telecamere di videosorveglianza a Pennabilli, i militari dell’Arma stanno cercando di ricostruire l’accaduto. La compagna, così come parenti e amici, ha lanciato l’appello: chiunque abbia visto Christian, o sia in possesso di informazioni su di lui, non esiti a contattare i carabinieri della compagnia di Novafeltria (0541.919500, il numero). Sono ore di apprensione per il geometra residente a Pennabilli, del quale si sono perse le tracce ormai da due giorni e che è ricercato in tutta la Valmarecchia.