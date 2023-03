"Germania, Austria e Svizzera i nostri mercati di riferimento"

"Non ci si può accontentare di un turismo che oggi è in prevalenza di prossimità. La nostra destinazione deve tornare a essere un punto di riferimento privilegiato anche per i turisti stranieri che, per decenni, hanno fatto la nostra fortuna. Austria, Germania e Svizzera devono tornare a essere i nostri mercati di riferimento". Questa posizione che trova concordi i sei gruppi di maggioranza, è emersa durante il convegno organizzato dalle stesse liste sul tema ‘Turismo - Idee, progetti, prospettive’ che si è avvalso del contributo di esperti del settore. Un’occasione per analizzare i temi del segmento più consistente dell’economia riccionese. In primo piano, come sottolineato dai relatori e dalla sindaca Daniela Angelini, l’importanza di avere un Piano strategico che con l’attivazione delle Dmo (Destination management organization) assuma una valenza assoluta nella programmazione e nello sviluppo di azioni a tutto tondo: dalla riqualificazione della città, alla promozione turistica, alla proposta di eventi di intrattenimento, sportivi e culturali". Angelini rimarca: "Le presenze rispetto al 2021 sono cresciute del 14 per cento, ma non possiamo accontentarci. Dobbiamo consolidare gli arrivi dalle città della via Emilia e soprattutto incrementare il numero dei turisti del resto d’Italia e d’Europa. Dobbiamo tornare a essere scelti dai ragazzi per la prima vacanza della loro vita e crescere moltissimo nel segmento dai 25 ai 45 anni". Poi su viale Ceccarini: "Avrà la dotazione tecnologica necessaria per continuare a essere passeggiata di pregio, sarà un palcoscenico a cielo aperto, pronto a trasformarsi a ogni cambio di stagione. L’Italia deve tornare a parlare di questo viale".