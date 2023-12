Germano dà voce al ’Sogno’ di Pasolini

Nel nome di Pier Paolo Pasolini. Dopo i grandi successi ottenuti a teatro Viaggio al termine della notte di Céline e il Paradiso di Dante, l’attore Elio Germano e il musicista e compositore Theo Teardo tornano insieme in scena con Il sogno di una cosa. Lo spettacolo, protagonista questa sera alla sala Granturismo al Palazzo del turismo di Riccione (sipario alle 21) per la rassegna ’La bella stagione’, a cura di Riccione Teatro, è tratto dal primo romanzo scritto da Pasolini. È già tutto esaurito per questa sera, ma è possibile è possibile iscriversi alla lista d’attesa scrivendo una mail all’indirizzio organizzazione@riccioneteatro.it.

Germano e Teho Tardo tornano sul palco di Riccione per cimentarsi con un gigante della letteratura italiana del ’900, portanto in scena tra lettura e musica il primo romanzo di Pasolini, Il sogno di una cosa. In questo libro "Pasolini – sottolineano da Riccione teatro – ci parla con le voci di quegli italiani che dopo la fine dalla Seconda guerra mondiale attraversarono illegalmente il confine per raggiungere la Jugoslavia, stremati dalla povertà e attratti dal comunismo e dalla speranza di un lavoro dignitoso e di cibo per tutti". Scritto prima di Ragazzi di vita e di Una vita violenta, ma pubblicato soltanto nel 1962, "Il sogno di una cosa è al tempo stesso il romanzo d’esordio e l’ultima tappa della stagione narrativa di Pasolini".

Un romanzo che rivive a teatro grazie allo spettacolo di Germano e Teho Tardo. Al cinema con Palazzina Laf, film diretto e interpretato da Michele Riondino al suo debutto da regista, Elio Germano è uno degli attori italiani più premiati degli ultimi 15 anni. Ha ricevuto quattro David di Donatello, tre Globi d’Oro, e ancora due Ciak d’Oro e altrettanti Nastri d’Argento, senza contare i riconoscimenti internazionali, tra cui il premio di miglior attore ai festival di Cannes (nel 2010) e a Berlino (nel 2020).

Nives Concolino