Germano e Teardo sul palco della Regina

La stagione del Teatro della Regina di Cattolica domani propone due tra i nomi più eclettici e apprezzati del panorama nazionale: Elio Germano e Teho Teardo che portano in scena Paradiso XXXIII, uno spettacolo in cui i due artisti sono voce e musica "per dire la bellezza e avvicinarsi al mistero, l’immenso, l’indicibile ricercato da Dante nei versi del XXXIII canto del Paradiso". ’Uno spettacolo divulgativo senza che niente sia spiegato’: Dante in questo canto si trova nell’impaccio dell’essere umano che prova a descrivere l’irraccontabile.