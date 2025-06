Gerry Scotti racconta Riccione sui social

Per l’estate 2005 Riccione affida i suoi spot di promozione turistica da lanciare sui social a Gerry Scotti, uno dei personaggi più amati dal grande pubblico italiano. Il celebre conduttore radiotelevisivo, da lunga data legato alla città, è protagonista di quattro cortometraggi diversificati per singoli target, uno della durata di un minuto e gli altri rispettivamente di 17, 18 e 30 secondi, che, all’insegna del claim: "Riccione mette tutti d’accordo", fa sintesi dello spirito riccionese, delle sue peculiarità, ospitalità e simpatia, e dei suoi luoghi da vivere in una magica atmosfera. Gli spot verranno diffusi sui canali social ufficiali di promozione turistica "Riccione Welcome" su Instagram, Facebook e TikTok, attraverso stories e reel.

"Bene, Bene, è arrivato il momento per organizzarsi per le vacanze estive. Io do inizio alla seduta, sentiamo le vostre proposte – esordisce ’Zio Scotti’ nel video più lungo –. Uno alla volta per favore!". Ed ecco accavallarsi le richieste: c’è chi cerca "una destinazione cool con aperitivi in spiaggia e una bella vita notturna" e chi dice "io voglio fare anche tanto sport e rilassarmi" ed "io invece vorrei un bel programma di eventi culturali". Altri aggiungono: "e anche l’attività per le famiglie con bambini", "ma ci dev’esssere anche tanta musica!". "Fermi, fermi – riprende Scotti, nell’annotare tutto –. C’è solo una destinazione che racchiude tutto questo, Riccione" e sul telefonino mostra un video che con una serie d’immagini girate tra viale Ceccarini, lungomare, spiaggia e mare e aperitivi, sintetizza tutto questo. Conclude: "Riccione mette tutti d’accordo. Viva Riccione".

In parallelo a questo reel principale, verranno divulgati gli altri tre più corti, ognuno ispirato a un momento iconico della vacanza riccionese e progettati per intercettare target differenti: giovani che amano il mondo della notte, giovani coppie e famiglie con bambini. Pochi secondi, ma efficaci nello strizzare l’occhio al pubblico, offrendo emozioni, scorci suggestivi e atmosfere estive. Un particolare, con il sistema delle sponsorizzate, che consente di selezionare province e regioni, nonché fasce d’età e interessi, i contenuti saranno lanciati tramite una campagna promozionale, che interesserà tutto il territorio nazionale, in particolare i bacini più rilevanti per Riccione, Emilia-Romagna e Lombardia, quindi Veneto, Piemonte, Toscana, Lazio e regioni del Sud.

Nives Concolino