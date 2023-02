Gessica, l’addio a Costanzo "Aiutarmi ti è costato tanto"

"Sei uno degli uomini più intelligenti del pianeta". Un "vero mito, che non morirà mai. Grazie di tutto". Firmato: Gessica Notaro. E’ un messaggio breve, ma intenso e commosso, quello che la showgirl e addestratrice di delfini riminese Gessica Notaro ha voluto dedicare a Maurizio Costanzo, scomparso venerdì scorso all’età di 84 anni. Un’amicizia sincera, quella che legava Gessica al giornalista e conduttore che ha fatto la storia della televisione italiana. Un’amicizia cominciata nell’aprile del 2017, tre mesi dopo l’agguato con l’acido commesso dall’ex della Notaro, Edson Tavares. Con l’occhio sinistro ancora coperto da una benda, provata ma energica e combattiva come suo solito, Gessica aveva scelto di mostrarsi in tivù, accettando l’invito a partecipare a una puntata del Maurizio Costanzo Show, in onda in seconda serata. "Non perdono Eddy, non lo perdonerò mai, ma non lo odio" aveva confidato la riminese, ex finalista di Miss Italia. Era il 20 aprile del 2017, ma negli anni a seguire Gessica e Notaro si sarebbero incontrati anche altre volte. L’ultima poco tempo fa.

"Ci siamo visti qualche settimana fa, nel tuo ufficio a Roma... io, te e Filippo - racconta la showgirl sul suo profilo Instagram - Una chiacchierata intima, stupenda. Ci tenevo tanto a presentarti il mio futuro marito (il campione di equitazione Filippo Bologni, ndr) e a portarti buone notizie, raccontarti che la mia vita sta andando alla grande sotto tutti i punti di vista e ringraziarti per tutto quello che hai fatto per me soprattutto in quest’ultimo periodo, nonostante questo coraggioso gesto ti sia costato molto caro (molti di voi immagino sappiano a cosa mi riferisco). E riguardo proprio a questo ci siamo fatti una sana risata, mi hai incoraggiata a spingere ancora di più il piede sull’acceleratore e a non fermarmi mai". Lo scorso dicembre Costanzo era stato condannato per diffamazione ad un anno e a versare un risarcimento di 40mila euro: la sentenza riguardava le parole pronunciate dal presentatore durante l’intervista a Gessica, durante la quale aveva attaccato il gip Vinicio Cantarini ("faccio i complimenti a quel giudice" aveva ironizzato) per non aver disposto l’arresto di Tavares prima dell’aggressione. "Io so solo di aver difeso una giovane donna che erastata sfregiata" era stato il commento di Costanzo.

"Un’ora soltanto - continua Gessica su Instagram - per parlare dei nostri amici animali, dei cavalli, dei delfini, dei bassotti che entrambi amiamo e del tuo gatto Filippo, che hai voluto presentare al mio Filippo. Poi gli ultimi consigli preziosi e io ti ho fatto una promessa, che manterrò. Da quel giorno tengo con me la tartarughina che mi hai regalato e non la mollo per nulla al mondo" sono le parole della Notaro.

l.m.