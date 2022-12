Auguri Gessica Notaro, il compleanno oggi 27 dicembre a Oltremare di Riccione

Rimini, 27 dicembre 2022 – Il compleanno è un giorno speciale, e proprio per questo merita di essere festeggiato nel posto e con le persone del cuore. Lo sa bene Gessica Notaro, attivista e trainer di mammiferi marini, che oggi, 27 dicembre 2022, ha festeggiato i suoi 33 anni al parco Oltremare Family Experience Park di Riccione. La showgirl riminese, fidanzata con Filippo Bologni e prossima alle nozze, ha scelto la Laguna di Ulisse per incontrare il pubblico.

Leggi anche: Gessica Notaro e la promessa di matrimonio con Filippo Bologni: ecco l'anello

Guarda il video: Gessica Notaro dice sì a Filippo Bologni: la proposta di matrimonio a Fieracavalli



“Da molto tempo è un’abitudine per me, ogni 27 dicembre, passare da Oltremare. Prima ancora del 2010, quando ho iniziato a lavorare al parco. Anche gli anni in cui non ero in servizio, sceglievo spesso di trascorrere il 27 dicembre a Riccione, per andare a trovare i colleghi, passare dalla laguna a far visita ai delfini. Quest’anno non vedevo altro modo di festeggiare se non qua: è il modo più bello per me. E’ il posto dove tutto acquisisce un senso” racconta Gessica Notaro. “Oltremare è il luogo dei sogni, della felicità – prosegue – Solo per uno o due compleanni ho saltato l’appuntamento a Oltremare. Visto il rapporto di amicizia che mi ha legata ancora di più al parco in questa stagione, volevo raggiungere questo traguardo con i miei amici delfini. Sono davvero emozionata, è sempre una magia essere qui”.

Gessica Notaro ha anche scelto questa occasione per tornare sul tema delle donne vittime di violenza e sul bisogno di protezione che hanno.

Gessica Notaro e la festa di compleanno al parco Oltremare

Durante l’appuntamento mattutino ‘Delfini, lo spettacolo della natura’, Gessica ha emozionato il pubblico presente, arrivato da ogni parte d’Italia. Per lei una serie di sorprese in Laguna, come la consegna di un grande mazzo di fiori e i saluti di Patrizia Leardini, direttore operativo di Costa Edutainment.



“Questa bella amicizia ci lega a Gessica da tempo - spiega Leardini - Siamo molto felici e onorati che abbia scelto proprio Oltremare, oggi, per festeggiare il suo compleanno. Oltremare è la sua casa, la sua famiglia. Durante la stagione, Gessica è venuta a trovarci in una serie di appuntamenti e ha raccontato la sua storia e il grande amore che la lega agli animali. Lo stesso amore che Costa Edutainment mette ogni giorno nella cura degli animali ospiti delle sue strutture e nella tutela di specie in natura promuovendo progetti di conservazione”.



Il saluto più bello è arrivato poi dagli stessi delfini con l’arrivo della tursiope Candy che ha consegnato a Gessica una boa con scritto “Tanti Auguri”.



Approfondisci: Arriva il Natale nei parchi divertimento in Romagna: tutti gli eventi