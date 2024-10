Gessica Notaro direttrice artistica del Musical equestre a Verona

L’amore di Gessica Notaro per i cavalli e quello per il mondo dello spettacolo si fondono nel Musical equestre, alla Fieracavalli di Verona. Un grande evento che il 9 novembre vedrà la riminese al suo debutto da direttrice artistica, voluta fortemente dal direttivo della fiera per ricoprire questo nuovo ruolo. "Sono entusiasta di questa opportunità – spiega la Notaro – Ho accettato con onore questa avventura perché rappresenta un sogno che porto nel cuore. È l’unione di due mondi che segnano la mia vita da sempre". Gessica Notaro è molto affezionato a Fieracavalli, proprio qui infatti ha incontrato per la prima volta Filippo Bologni, oggi suo marito, e sempre qui è arrivata la proposta di matrimonio nel 2022, proprio sul campo della Coppa del Mondo, davanti a migliaia di spettatori. Su quel terreno la Notaro presenterà il suo show, voluto e studiato nei minimi dettagli. "Per dare vita a questa visione, ho scelto di circondarmi dei veri pilastri che per me rappresentano queste realtà – prosegue – Da una parte la compagnia teatrale Rdl, e dall’altra i Giona Show, tra i più importanti esponenti al mondo degli spettacoli equestri. Grazie a questa collaborazione è nato un progetto senza precedenti che promette di incantare ed emozionare".

Il musical equestre sarà un vero contenitore di luci, adrenalina, stupore e magia che lascerà il pubblico senza fiato in un crescendo di emozioni. "Sarà uno spettacolo per chi ama sognare, per le famiglie e per tutti gli appassionati del mondo dei cavalli – conclude Gessica – Ci stiamo preparando da mesi per questo debutto e non vedo l’ora di incontrare il pubblico".