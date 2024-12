Gessica Notaro è la madrina di Home

Due ospiti speciali, l’imprenditrice e showgirl Gessica Notaro e suo marito Filippo Bologni, campione di equitazione, per inaugurare a San Marino il nuovo showroom di Home arredamenti per la progettazione di interni. Una nuova avventura che è un traguardo che apre un nuovo capitolo per l’attività e certifica la crescita del progetto guidato dall’interior design Andrea Rocchi. Home ha da sempre al suo fianco Arrital, punto di riferimento per le cucine moderne dal design italiano. E se nel primo showroom, inaugurato nel 2019, si esplorava il concetto di casa come un luogo di comfort, "l’ambiente fondamentale da cui si parte e a cui si torna", in questo secondo a firma Arrital è la cucina ad essere l’assoluta protagonista: una cucina che non è più solo luogo del focolare, ma punto di partenza per viaggi tra sapori e design. Dagli elettrodomestici all’organizzazione degli spazi, dagli accessori fino ai materiali di finitura ipertecnologici.