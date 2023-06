Gessica Notaro incontra i suoi delfini

A Oltremare, nella laguna dei delfini torna un’amica. Oggi è attesa Gessica Notaro. Sarà l’ospite speciale dell’appuntamento ‘Delfini – Lo spettacolo della natura’, il più emozionante tra tutte le esperienze che si vivono a Oltremare. Saranno venticinque minuti durante i quali il pubblico avrà l’opportunità di scoprire tutti i segreti della vita, delle tecniche di comunicazione e socialità dei tursiopi e condividere l’amore e l’amicizia tra i mammiferi marini e gli addestratori. "Nonostante gli animali comunichino con un linguaggio non verbale, riescono a capirsi meglio di noi _ racconta Gessica _ Ogni giorno ci ricordano l’importanza di valori come amicizia, affetto, rispetto. Cose che a volte noi umani dimentichiamo. Per i delfini di Oltremare non sono cambiata, sono sempre la stessa. Qui è come essere a casa, e ogni volta è emozionante vedere come mi accolgono e emozionano il grande pubblico. Appena ho la possibilità di venire in Romagna torno a Oltremare. Qui sono cresciuta artisticamente e qui ritrovo sempre tanti amici. Quando vengo qui la mia storia si intreccia con quella dei delfini e mi sento molto fortunata".