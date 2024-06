Gessica Notaro regina sul palco per l’omaggio a Broadway

Gessica Notaro sarà protagonista per un’altra estate sul palco del teatro Leo Amici. Dal 19 giugno all’11 settembre sarà in scena ogni mercoledì (alle 21.30) con Summertime show, la nuova opera teatrale firmata da Carlo Tedeschi. Dopo le apparizioni dell’anno scorso nella Notte gitana la showgirl torna a esibirsi al teatro di Lago di Montecolombo, con uno spettacolo che celebra l’incontro tra il cinema e musical. Lo show è infatti ispirato a The Broadway melody, il celebre film del 1929 che narra le vicende dietro le quinte dell’allestimento di uno show. Una traduzione dell’opera nei giorni nostri, con la contaminazione tra cinema e teatro musicale attraverso brani senza tempo in cui ritrova spazio anche la tradizione melodica italiana sullo sfondo di tante scene sconvolgenti. Le note di Gerswin, Lloyd Webber e tanti altri grandi compositori accompagneranno ballerini, attori e cantanti della compagnia teatrale ’Ragazzi del lago’. Ma tutta l’attenzione sarà rivolta a Gessica Notaro, che torna sul palco del teatro Leo Amici dopo le standing ovation ricevute nel 2023 con Notte gitana.