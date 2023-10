Gessica torna a nuotare coi delfini

Arriva Halloween e l’affluenza nei parchi Costa è da brividi. Ad Oltremare Gessica Notaro ha nuotato con i delfini in un caldo weekend che ha regalato temperature primaverili e tanto pubblico. "Dopo il matrimonio e il viaggio di nozze sono tornata dai miei amici delfini - racconta - Qui è sempre bellissimo, come anche lavorare con gli altri addestratori. Mi sento sempre a casa". Oggi apertura serale per i parco riccioense, fino alle 21. Il lungo ponte di Halloween andrà avanti fino a giovedì, con allestimenti da brivido. Oltremare offre ogni giorno appuntamenti con gli animali: dai delfini al rapaci, barbagianni e alligatori. Questa sera programma serale speciale con Magic Halloween che verrà replicato anche domani e giovedì nella consueta apertura dalle 10 alle 18. Proseguono gli appuntamenti a Italia in miniatura con animazione, zombie, streghe e zucche, e all’Acquario di Cattolica dove Halloween ha trovato casa negli abissi.