Gestione del palasport della Regina. Prorogati i termini per le proposte

Ancora qualche giorno per presentare la domanda di partecipazione alla gestione del futuro Palasport in zona ex-Vgs a Cattolica. L’amministrazione comunale ha prorogato la scadenza del bando dal 28 aprile scorso al prossimo 8 maggio. "Con riferimento alla procedura di gara in oggetto, si comunica che, vista la presenza di numerosi ponti e festività in prossimità della scadenza dei termini di presentazione delle offerte – spiega l’amministrazione comunale – al fine di tutelare l’interesse della Stazione Appaltante per favorire la massima partecipazione alla procedura e ottenere il maggior numero di offerte da poter valutare, il termine per la presentazione delle offerte è prorogato alle ore 9.00 del giorno 8 maggio 2025, e conseguentemente il termine, mentre la data di apertura delle offerte è prorogata alle ore 9:00 del giorno 12 maggio 2025, presso l’Ufficio Contratti del Comune di Cattolica".

Una struttura che alla fine verrà a costare circa 3 milioni di euro di fondi pubblici tra fondi statali e comunali ma che potrebbe diventare un grande volano per le ambizioni di turismo sportivo e congressuale per Cattolica. C’è grande interesse attorno a questo bando anche per capire chi parteciperà per gestire un impianto all’avanguardia che potrebbe divenire un vero fiore all’occhiello di tutta la riviera nella zona di Rimini Sud.

lu.pi